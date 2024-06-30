فرنسا تسحب عبوات «كوكا كولا» بسبب مخاطر صحية!

أعلنت فرنسا، سحب عبوات من مشروب “كوكا كولا تشيري”، بنكهة الكرز، بسبب مخاطر صحية، قيل أنها يمكن أن تتسبب بأمراض خطيرة.

وأشار موقع “رابيل كونسو” الحكومي، إلى أن “عبوات مشروب “كوكا كولا” بنكهة الكرز، تخضع لإجراءات احترازية بسبب وجود مادة كيميائية خطيرة، وهي مادة الـ”بيسفينول أ”، والتي تستخدم في إنتاج الطلاء الداخلي للعبوات المصنوعة من راتنج الفينوكسي”.

وأكدت شركة “كوكا كولا” الأمريكية في بيان، أن “كوكا كولا- فرنسا تود توضيح أن هذا السحب لا يتعلق بمنتجات “كوكا كولا تشيري”، الأخرى التي تباع في نقاط بيع أخرى في فرنسا، باستثناء المتاجر التابعة لسلسلة B&M”.

وأضافت أن “عمليات السحب تشمل عبوات أُنتجت “خارج فرنسا”، فيما المنتجات التي يتم تصنيعها وتوزيعها في جميع أنحاء فرنسا بواسطة شركة التعبئة المحلية (Coca-Cola Europacific Partners France)، ليست معنية بعملية السحب هذه”.

هذا ووفق الوكالة الفرنسية لسلامة الأغذية (ANSES)، يُعد “البيسفينول أ”، المحظور في فرنسا منذ عام 2015 على الرغم من استخدامه سابقاً في صناعة المعلبات، من المواد المسببة لاختلال الغدد الصماء، ويُشتبه في ارتباط هذه المادة باضطرابات وأمراض متعددة، من بينها سرطان الثدي والعقم.