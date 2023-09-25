فرنسا تسحب قوّاتها من النيجر وتعلن سحب سفيرها بعد توتّر دبلوماسي

أعلن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” اليوم الأحد، أن بلاده ستسحب قواتها العسكرية من النيجر بحلول نهاية العام، وذلك بعد توتر دبلوماسي متصاعد بين البلدين منذ الانقلاب العسكري في النيجر أواخر يوليو الماضي.

وفقا لما أوردته “الجزيرة نت” قال “ماكرون” في مقابلة تلفزيونية: أن القوات الفرنسية الـ1500 التي تنتشر في النيجر ستغادر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأضاف أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود إلى بلاده في الساعات المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن طالب المجلس العسكري الحاكم في النيجر السفير الفرنسي بمغادرة البلاد، لكنه رفض رغم إلغاء السلطات العسكرية امتيازاته وحصانته الدبلوماسية.

كما أعلن المجلس العسكري النيجري في الثالث من أغسطس الماضي إلغاء الاتفاقيات مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بذريعة افتقار المجلس إلى الشرعية.

ووصف المجلس العسكري الحاكم في النيجر إعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام بأنه “خطوة جديدة باتجاه السيادة”.

وصرّح المجلس: ستغادر القوات الفرنسية وكذلك السفير الفرنسي أراضي النيجر بحلول نهاية العام، هذه لحظة تاريخية تشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته.

وأضاف: أن أي شخص أو مؤسسة أو كيان يهدد وجوده مصالح بلدنا سيتعين عليه مغادرة أرض أجدادنا شاء ذلك أم أبى.

كما قررت النيجر حظر مجالها الجوي أمام الطائرات التجارية الفرنسية، وذلك ردًا على قرار فرنسا سحب قواتها من البلاد.