فرنسا تعلن مواساتها للشعب الليبي بعد حادثة الطائرة المنكوبة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رسالة تعزية من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، نقلها إلى ليبيا مبعوثه بول سولير.

وتضمنت الرسالة خالص العزاء وصادق المواساة لرئيس المجلس الرئاسي وللشعب الليبي الصديق، في الحادث الأليم الذي وقع بالقرب من العاصمة التركية أنقرة وأسفر عن وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وعدد من مرافقيه.

وأكد الرئيس الفرنسي في رسالته تضامن الجمهورية الفرنسية ووقوفها إلى جانب دولة ليبيا وشعبها في هذا المصاب الجلل، معرباً عن تعاطفه العميق مع أسر الضحايا، ومتمنياً لهم جميل الصبر والسلوان.