فرنسا تقرر سحب منتج لفقدان الوزن من الأسواق فورا!

في خطوة مفاجئة، قررت السلطات الصحية في فرنسا، “سحب “بالون” معدة لمحاربة البدانة من الأسواق فورا ووقف بيعه واستخدامه.

وقالت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية في بيان مصحوب بقرار إداري يقضي بسحب المنتج من الأسواق، إنه “قد يسبب مضاعفات خطيرة”.

وأضافت: “على “شركة ألوريون المنتجة”، أن تسحب فورا بالونات المعدة التي تصنعها من السوق الفرنسية من أجل حماية صحة المرضى وسلامتهم”.

هذا، ويستخدم “البالون”، على نطاق واسع من دون الحاجة إلى تدخل جراحي كبير، ويهدف بالون المعدة، إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون بدانة مفرطة أو زيادة في الوزن على فقدان الوزن، ومبدأ عمله مشابه للحلقة، إذ يقلل من المساحة المتاحة للطعام في المعدة، لكنه لا يتطلب تدخلا جراحيا كبيرا.

والبالون الذي ابتكرته “ألوريون”، وهي شركة ناشئة تأسست في الولايات المتحدة لكنها نشطة جدا في فرنسا، ينبغي ابتلاعه في شكل كبسولة، ثم يبقى نشطا لمدة 4 أشهر قبل إعادة امتصاصه.

وسبق أن نشرت الوكالة تحذيرا منه في منتصف يوليو، مع العلم أن آلاف عدة من هذه البالونات تستخدم سنويا.