فرنسا تمنع «بن غفير» من دخول أراضيها

أعلنت فرنسا، السبت، منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها اعتبارًا من اليوم، على خلفية الأزمة المرتبطة بمعاملة نشطاء “أسطول الصمود” المتجه إلى قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في منشور عبر منصة “إكس”، إن القرار يعكس حالة الغضب في فرنسا إزاء معاملة النشطاء الذين كانوا على متن الأسطول المتجه إلى غزة.

كما دعا بارو، بالتنسيق مع نظيره الإيطالي، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، في تصعيد دبلوماسي جديد تجاه الحكومة الإسرائيلية.

وانتقد وزير الخارجية الفرنسي ما وصفه بتصرفات “لا يمكن وصفها” بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا ضمن “أسطول الصمود العالمي”، الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص، قبل اعتقال الناشطين وترحيلهم لاحقًا.

وجاء القرار الفرنسي عقب انتشار مقطع فيديو نشره إيتمار بن غفير، أظهر ناشطين من الأسطول أثناء احتجازهم في مدينة أسدود الإسرائيلية، وهم جاثون على الأرض ومقيّدو الأيدي، ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.

وأظهرت اللقطات عشرات النشطاء داخل سفينة عسكرية إسرائيلية ثم داخل مركز احتجاز، بينما ظهر بن غفير وهو يلوّح بعلم إسرائيل أمام أحد المعتقلين ويردد شعارات مؤيدة لإسرائيل.

وفي السياق نفسه، كشفت وزارة الخارجية الفرنسية عن استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس، لإبلاغه احتجاج فرنسا الرسمي وطلب توضيحات بشأن ما جرى بحق النشطاء الأوروبيين.

كما نددت 16 دولة بالطريقة التي ظهر بها المعتقلون في الفيديو المتداول، معتبرةً أن المشاهد تمثل إساءة للناشطين المشاركين في الحملة التضامنية مع قطاع غزة.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026