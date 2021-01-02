فرنسا.. توسيع نطاق حظر التجول ليشمل 15 منطقة

السلطات الفرنسية أعلنت عن توسيع نطاق حظر التجول ليشمل 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من اليوم السبت، وذلك من 6 مساء عوضا عن 8 في إطار قيود الوقاية من كورونا.

وقال غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة لمحطة “تي.إف1” التلفزيونية: “القرار يشمل 15 منطقة.. سنقيّم خلال أسبوع أثر حظر التجول في المناطق الجديدة في الحد من انتشار الفيروس”.

وأضاف: “إذا تدهور الموقف أكثر في بعض المناطق، سنتخذ القرارات اللازمة.. الإجراءات تدريجية ومن الممكن بالطبع من حيث المبدأ، أن تصل إلى حد العزل العام”، وصرح بأن الفعاليات الثقافية لن تستأنف في السابع من الشهر الجاري.

وسجلت فرنسا أعلى إصابات بـ”كورونا المستجد” في غرب أوروبا حيث تحتل المركز الـ5 على مستوى العالم وبلغ إجمالي الإصابات فيها مليونين و620425 حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى 64632. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 19927 إصابة جديدة أمس الخميس مقارنة مع 26457 حالة يوم الأربعاء، والذي كان أعلى مستوى في أكثر من شهر.