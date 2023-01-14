فرنسا تُؤكد دعمها للتوافق بين مجلسي النوّاب والدولة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفقة نائبه الثاني عمر بوشاحK اليوم السبت، بمقر المجلس في طرابلس، سفير دولة فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

ويأتي اللقاء للتباحث حول العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد ولاسيما ما يتعلق باللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب؛ بغية كسر الجمود السياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

من جهته أكد السفير الفرنسي دعم بلاده للتوافق بين المجلسين للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.