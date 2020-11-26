فرنسا تُؤكد دعمها لمؤسسة النفط وتُلوح بفرض عقوبات على من يُهددها

جددت فرنسا عبر سفارتها لدى ليبيا التأكيد على دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط في مهمتها لخدمة جميع الليبيين، والتزامها الراسخ بوحدة وسلامة واحتكار المؤسسة، داعية الأطراف الليبية إلى الاتفاق بسرعة على آلية إدارة شفافة لعائدات النفط.

ونبه بيان أصدرته السفارة الفرنسية في ليبيا إلى أنه بموجب قرار مجلس الأمن 2213 (2015)، فإن أي عمل يهدف إلى التهديد أو الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط، سواء كان مصدره جماعة مسلحة أو قوة سياسية أو مؤسسة أخرى، هو مس بالصالح العام الليبي، والذي قد يخضع لعقوبات.

ورحبت فرنسا بجهود المؤسسة الوطنية للنفط، ولنشرها علنا لعائدات بيع النفط، في سبيل تحقيق إدارة شفافة وفعالة للقطاع النفطي، مشيدة برئيسها الذي قالت إنه يقود مهمتها بشجاعة في خدمة جميع الليبيين.

وأضاف البيان: “يجب ضمان سلامة منشآت وموظفي المؤسسة الوطنية للنفط”.

كما أشاد بيان السفارة بكفاءة قوات الأمن الليبية في التعامل مع محاولة التوغل في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في 23 نوفمبر، مرحبا بالإصلاحات الجارية لحرس المنشآت النفطية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.