فرنسا تُؤكد دعمها لمبادرة المبعوث الأممي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وأكد المبعوث الخاص خلال اللقاء، على دعم فرنسا لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الرامية لتنظيم الانتخابات نهاية العام الجاري، وإنهاء المراحل الانتقالية من خلالها.

من جانبه رحب الدبيبة بمشاركة فرنسا في اجتماع دول (P3+2) المنعقد في طرابلس، الذي يؤكد دعمها للجهود الدولية والمحلية لإنجاح الانتخابات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

هذا وذكرت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة على حسابها بتويتر، أن ممثلها في ليبيا بالإضافة لممثلي ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أكدوا للقادة الليبيين ضرورة تقديم التنازلات اللازمة للمرور بسرعة إلى وضع مسار نحو الانتخابات.