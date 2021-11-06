فرنسا تُؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في ليبيا شهر ديسمبر القادم، ضروري لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها منذ سنوات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزارة قولها، إن “إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أمر ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا، وهو يتوافق مع إرادة الشعب الليبي التي عبر عنها ملتقى الحوار السياسي وأيّدها مجلس الأمن الدولي”.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتقدم في التحضير للانتخابات بدعم من المجتمع الدولي وأكدت مواعيد تسجيل المرشحين”.

وشدّدت على أن “الأمر متروك للمفوضية لتعلن الخطوات المقبلة لإجراء الاقتراعين وتحديد الجدول الزمني للانتخابات”.

هذا ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، مؤتمراً دولياً حول ليبيا، يوم 12 نوفمبر الجاري.