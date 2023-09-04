فرنسا تُجدد دعمها لإنجاح العملية السياسية في ليبيا

أكد السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، مجدداً حرص بلاده على إنجاح العملية السياسية، من خلال توافق جميع المشاركين فيها على قوانين انتخابية، تضمن نجاح ومشاركة الجميع في الانتخابات، للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسُبل إيجاد البيئة الملائمة لإجراء انتخابات حرة وشفافة، يقبل بها الجميع، وفق إطار قانوني، وبتوافق كل الأطراف السياسية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما بحث اللقاء جهود المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة سبل النجاح للمؤتمر الوطني الجامع.