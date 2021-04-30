فرنسا تُجدد دعمها للسلطة التنفيذية الليبية

جدد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، دعم بلاده للسلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا، لافتًا إلى أن الأوروبيين يتحدثون بصوت واحد بشأن الانتخابات المقررة فى 24 من ديسمبر المقبل.

وخلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، قال لودريان فى بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، إن “باريس تدعم المؤسسات المؤقتة التي تم اختيارها”.

وأضاف لودريان: “مصممون جداً على مساعدة الليبيين فى استعادة استقلالهم الوطني من خلال إعادة إنشاء الهيئات المؤسسية الشرعية والتأكد من أنها قادرة على تحقيق الأمن”.

وتابع: “نتشارك زاوية كاملة، ونفس التقدير، مع العلم أن هناك حاجة ملحة لاحترام التزامات بعضنا البعض التى تم الاتفاق عليها عندما تم التدخل لوقف إطلاق النار فى أكتوبر الماضى، ثم عندما تقرر تشكيل الحكومة الجديدة فى إطار ملتقى الحوار السياسى الليبى”.

وأردف الوزير الفرنسي: “وقد رأيتم أنه منذ فترة، ذهبنا معًا، الوزير الألماني ووزير الخارجية الإيطالي وأنا، لدعم الديناميكية الجديدة التي يتم إنشاؤها في هذا البلد، نحن نتشارك زاوية كاملة ونفس التقدير”.