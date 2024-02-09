فرنسا تُجدد دعمها لمفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاقات المرتقبة

جددت فرنسا استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتعزيز جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

جاء ذلك على لسان السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، خلال لقائه، الخميس، بديوان المفوضية في طرابلس، رئيس مجلس المفوضية عماد السايح.

وأفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المزمع تنفيذها خلال العام 2024.

وعبر مهراج خلال اللقاء، عن تقدير حكومته لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم.