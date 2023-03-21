فرنسا تُجدد دعمها لمفوضية الانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بديوان المفوضية في طرابلس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، كما استعرض سُبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.

وخلال الزيارة التي تأتي في إطار دعم الدولة الفرنسية للعملية الانتخابية في ليبيا، أكد مهراج أن دعم بلاده لجهود المفوضية مستمر لإنجاز الانتخابات وجدد دعم بلاده لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.