فرنسا تُجدد دعوتها للانسحاب السريع للمرتزقة من ليبيا

عين ليبيا | نُشر: السبت، 17 أبريل 2021 - 22:25 | آخر تحديث: 17 أبريل 2021 - 22:28 نُشر: السبت، 17 أبريل 2021 - 22:25
ليبيا
رويترز

رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، باعتماد مجلس الأمن للقرار 2570 بشأن دعم الحكومة الليبية المسؤولة عن قيادة الانتخابات المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت السفارة في تغريدة على تويتر، أن قرار مجلس الأمن يدعو إلى الانسحاب السريع للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويؤكد أهمية الإدارة الشفافة والعادلة للموارد.

يأتي ذلك في حين، أعلنت الخارجية الفرنسي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث هاتفيا، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر 2021 وتوحيد المؤسسات، ورحيل القوات الأجنبية، وتوفير الخدمات للمواطنين.

آخر تحديث: 17 أبريل 2021 - 22:28
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