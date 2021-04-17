فرنسا تُجدد دعوتها للانسحاب السريع للمرتزقة من ليبيا

رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، باعتماد مجلس الأمن للقرار 2570 بشأن دعم الحكومة الليبية المسؤولة عن قيادة الانتخابات المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت السفارة في تغريدة على تويتر، أن قرار مجلس الأمن يدعو إلى الانسحاب السريع للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويؤكد أهمية الإدارة الشفافة والعادلة للموارد.

ترحب 🇫🇷 باعتماد مجلس الأمن 🇺🇳 للقرار 2570 :

⬅️ دعم @GovernmentLY المسؤول عن قيادة 🇱🇾 لانتخابات 24/12/2021

⬅️ دعوة إلى الانسحاب السريع للقوات الأجنبية والمرتزقة

⬅️ أهمية الإدارة الشفافة والعادلة للموارد — La France en Libye (@AmbaFranceLibye) April 16, 2021

يأتي ذلك في حين، أعلنت الخارجية الفرنسي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث هاتفيا، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر 2021 وتوحيد المؤسسات، ورحيل القوات الأجنبية، وتوفير الخدمات للمواطنين.

محادثة هاتفية 16/04/2021 بين @EmmanuelMacron 🇨🇵 و @Dabaibahamid 🇱🇾 عن استمرار الانتقال في 🇱🇾 إلى انتخابات 24/12/2021 : توحيد المؤسسات، رحيل القوات الأجنبية، خدمات للمواطنين 🇱🇾. pic.twitter.com/hgMTO6EMdV — La France en Libye (@AmbaFranceLibye) April 17, 2021