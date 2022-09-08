فرنسا تُجدّد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، بمقر المفوضية في طرابلس، المبعوث الخاص الفرنسي لدولة ليبيا بول سولير، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين.

وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن اللقاء يأتي في إطار حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.

كما تناول اللقاء المستجدات السياسية للعملية الانتخابية المقررة، في ضوء التطورات المحلية والدولية.

وجدد سولير دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى جاهزية المفوضية، ومثمناً الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، وفق قوله.