فرنسا تُرحب بنتائج حوار اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بنتائج حوار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة غدامس.

وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة على تويتر، إن النتائج الملموسة للحوار العسكري في غدامس وفقا لاتفاق جنيف تعتبر خطوة حاسمة إلى الأمام من أجل السلام والوحدة والسيادة في ليبيا، لا سيما التصدي للتدخلات الأجنبية.

تهانينا للأطراف 🇱🇾 ولـ@UNSMILibya على النتائج الملموسة للحوار العسكري في #غدامس وفقا لاتفاق 23 أكتوبر. خطوة حاسمة إلى الأمام من أجل السلام والوحدة والسيادة في 🇱🇾 ، وخاصة التصدي للتدخلات الأجنبية. رفض للوضع الراهن. https://t.co/hdbahYCmfK — La France en Libye (@AmbaFranceLibye) November 4, 2020

واختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات مساء اليوم في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأفادت البعثة الأممية في بيان، بأنه وعلى مدى يومين، ركزت النقاشات على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، ومقرات عملها.

وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة، في أول اجتماع لها داخل ليبيا والذي اتسم بروح المسؤولية والوطنية العالية، إلى جملة من التوصيات الهامة فيما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في تاريخ 23 أكتوبر 2020.

وفيما يلي بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة التي خرج بها اجتماع غدامس، وتلتها الممثلة الخاصة في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء:

تم تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، وتعقد هذه اللجنة أول اجتماع لها في سرت بحضور لجنة 5+5 في القريب العاجل مع وجود البعثة. اتفقت اللجنة العسكرية الـ5+5 على الاجتماع في مدينة سرت في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر. اتفقت اللجنة على تدابير جهازية المراقبة بما فيها المراقبين الدوليين تم تحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة قررت اللجنة العسكرية 5+5 أن يكون مقرها الرئيسي في مجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت. قررت اللجنة العسكرية 5+5 أن يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينة هون وسرت. يعقد أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر بمدينة البريقة مع حضور آمري حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية وترفع أعمالها إلى اللجنة 5+5. تستمر اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها إلى حين إتمام الملف. تم الاتفاق على تشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة العمل الفوري على فتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة. تشكل اللجنة العسكرية 5+5 لجنة مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من ذوي الاختصاص وبالتعاون مع البعثة ويكون لديها طابع مدني. تطالب اللجنة العسكرية 5+5 مجلس الأمن بالتعجيل لإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 أكتوبر 2020.