فرنسا تُسجل 286 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 286 وفاة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن هيئة الصحة العامة الفرنسية، مساء أمس الجمعة.

وأوضح البيان أنه تم خلال الـ24 ساعة المنقضية تسجيل 25 ألفًا و207 إصابات، رفعت الإجمالي إلى 3 ملايين و712 إصابة.

أما إجمالي الوفيات فارتفع إلى 86 ألفًا و147 بعد تسجيل 286 وفاة أمس الجمعة.وفقا للأناضول.

وفي سياق متصل، حتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 113 مليونا و827 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و524 ألفا، وتعافى ما يزيد على 89 مليونا و433 ألفا، وفق موقع “ورلدوميتر”.