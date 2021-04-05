فرنسا تُسجل 66794 إصابة جديدة بفيروس كورونا و185 وفاة

قفزت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فرنسا 66794 حالة، مما يرفع مجملها إلى 4.8 مليون، على الرغم من عدم تقديم وزارة الصحة أرقاما محدثة لحالات العدوى الجديدة السبت 03 أبريل 2021 بسبب مشكلات في البيانات وفقا لرويترز.

وزادت كذلك الوفيات بواقع 185 لتصل إجمالا إلى 96678 وفاة.

وكانت بيانات رسمية أظهرت أن عدد مرضى كورونا المستجد بوحدات الرعاية المركزة في فرنسا زاد بواقع 68 مصابا إلى 5341 اليوم الأحد مع دخول البلاد ثالث إجراءات للعزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاء ذلك بعد ارتفاع أقل أمس بلغ 19 مصابا.