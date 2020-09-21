فرنسا تُعلن دعمها لمؤسسة النفط ووحدتها واستقلالها

أعلنت فرنسا عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط، ودعم وحدتها واستقلالها.

وأكدت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، دعمها لمؤسسة النفط بعد إعلانها رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنها تدعم وحدة واستقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط.

تدعم 🇫🇷 وحدة @NOC_Libya و سلامتها و استقلالها و احتكارها.https://t.co/s7dB1E8wTq — La France en Libye (@AmbaFranceLibye) September 20, 2020

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم السبت، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة.

وفي بيان لها، شدّدت المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.

وأفادت المؤسسة برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ الآمنة وقد أعطيت التعليمات للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ الآمنة.

ولفتت مؤسسة النفط إلى أن حالة القوة القاهرة ستستمر على الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر من مرتزقة “فاغنر” والجماعات المسلحة الأخرى التي تعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط، بحسب البيان.

من جانبه قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: ” همنا الأساسي بدء الإنتاج والصادرات بمراعاة سلامة العاملين و العمليات وأيضاً منع أية محاولات تسييس قطاع النفط الوطني”.

هذا ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها تفي بمهمتها الفنية وغير السياسية لاستئناف العمليات في المناطق الآمنة وجاري تقييم فني تمهيدا لمباشرة الإنتاج والصادرات.

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها ملتزمة بأعلى المعايير الدولية لشفافية عملياتها التجارية، مشيرة إلى أن المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط.

واختتمت المؤسسة بيانها بالقول: “ولكننا سنعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة”.