فرنسا تُعلن رصد سلالة جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحةالعامة في فرنسا، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة بروتاني، شمال غربي البلاد.

وأفادت المديرية في بيان، صدر مساء أمس الإثنين، إنه تم العثور على السلالة الجديدة “نهاية فبراير الماضي، في مستشفى لانيون”، بحسب موقع إذاعة “فرانس بلو” المحلي.

وأضافت أن مشكلة السلالة الجديدة تكمن “في صعوبة ملاحظتها خلال الفحوصات المعتادة للكشف عن الفيروس”.

وأشارت إلى أنه تم العثور على سلالة “بروتون” الجديدة لدى 8 حالات، رغم أن اختباراتهم الخاصة بالكشف عن الفيروس “PCR جاءت سلبية”، وفق المصدر ذاته.

وفي نفس السياق، طالبت السلطات الفرنسية، منظمة الصحة العالمية بوضع “هذا المتحور الجديد” قيد البحث والدراسة كما حدث مع السلالة الثانية التي ظهرت في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، في ديسمبر الماضي.

ولفتت إلى بدء السلطات الصحية الفرنسية “تحقيقات متعمقة في هذه السلالة الجديدة”.

وحتى صباح اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا حول العالم أكثر من مليونين و600 ألف، فيما تجاوزت الإصابات 120 مليونا و800 ألف.وفقا للأناضول.