فرنسا تُقر بدعمها لحفتر

أقر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بأن بلاده دعمت خليفة حفتر سياسياً في ليبيا.

ونقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن الوزير قوله، أمام لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس الشيوخ: “أسمع أشياء كثيرة عن أنّ فرنسا اختارت معسكر المشير خليفة حفتر، ومن المهم توضيح كل هذا، نحن لا نقدم له دعما عسكريا فعالا بل المشورة والدعم السياسي”.

وأضاف لودريان أنّ باريس “لا تنحاز لأي طرف في النزاع الليبي”، منوهاً بأنهم يعقدون محادثات مع “جميع الأطراف”.

كما أشار الوزير الفرنسي إلى أنّ حفتر حاول الاستيلاء على طرابلس في أبريل 2019 ، بعد محاربته تنظيم “داعش” الذي كان يسيطر على بعض المناطق في ليبيا.

ولفت لودريان إلى هدوء الأعمال القتالية في منطقة سرت والجفرة، ودعا إلى استغلال الوضع الراهن لتحويل هذا الهدوء إلى هدنة ثم إلى وقف لإطلاق النار.