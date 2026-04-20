فرنسا.. حزب الجمهوريين يختار «برونو ريتايو» مرشحاً لرئاسة البلاد

أعلن حزب الجمهوريين الفرنسي، أحد أبرز الأحزاب اليمينية في فرنسا، اختيار وزير الداخلية السابق برونو ريتايو مرشحًا رسميًا له في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل 2027، في خطوة تعكس حسمًا مبكرًا لمسار المنافسة داخل الحزب.

وجاء القرار بعد نقاش داخلي حول آلية اختيار المرشح، حيث طُرحت ثلاثة خيارات شملت إجراء انتخابات تمهيدية داخل الحزب، أو فتح التصويت أمام أنصار الحزب من غير الأعضاء، أو تعيين مرشح مباشر، قبل أن يحسم التصويت الداخلي لصالح الخيار الثالث.

وأفادت صحيفة لوموند أن 73.8% من أعضاء الحزب دعموا خيار التعيين المباشر لبرونو ريتايو، ما منحه تفويضًا سياسيًا واضحًا لقيادة الحزب نحو الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ويُعد ريتايو، البالغ من العمر 65 عامًا، من أبرز الشخصيات السياسية داخل الحزب، حيث التحق مبكرًا بـ“الاتحاد من أجل حركة شعبية” بقيادة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، قبل أن يتحول لاحقًا إلى حزب الجمهوريين بعد إعادة الهيكلة السياسية للحزب عام 2012.

وتولى ريتايو رئاسة الحزب في عام 2025 بعد فوزه في انتخابات داخلية، كما شغل عضوية مجلس الشيوخ الفرنسي لأكثر من 20 عامًا، ما عزز حضوره السياسي داخل المؤسسات التشريعية الفرنسية.

وفي سبتمبر 2024، تولى منصب وزير الداخلية في حكومة ميشيل بارنييه، وواصل مهامه في حكومات لاحقة، من بينها حكومة فرانسوا بايرو، ثم خلال الفترة الأولى من حكومة سيباستيان لوكورنو، قبل أن يغادر المنصب في أكتوبر 2025.

ويُعرف ريتايو بمواقفه الصارمة تجاه قضايا الهجرة والسياسات المرتبطة بالهوية، بما في ذلك مواقفه بشأن ارتداء الحجاب، وهي مواقف أثارت جدلًا سياسيًا وإعلاميًا داخل فرنسا، حيث وُصفت بعض تصريحاته بأنها مثيرة للجدل من قبل معارضيه.

وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي فرنسي متصاعد التنافس، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تُجرى قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في مايو 2027، وفق ما ينص عليه القانون الفرنسي.

ويرى مراقبون أن اختيار مرشح مبكرًا داخل حزب الجمهوريين يعكس محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب وتعزيز فرصه في مواجهة القوى السياسية الأخرى في سباق رئاسي يُتوقع أن يكون شديد التنافسية.