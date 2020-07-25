فرنسا.. طائر «الفلامينغو» يتسبب في القبض على لص

غالبا السارق يكون شديد الحذر، من حيث إنفاقه ما سرق، إلا أن هذه الفكرة غابت عن ذهن أحد اللصوص في فرنسا، حيث اشترى “فلامينغو ” وردي اللون قابل للنفخ، بواسطة البطاقة الائتمانية التي سرقها.

حيث تعود ملكية البطاقة لسائحة بريطانية، وأنتبهت السائحة لعملية الشراء باستخدام بطاقتها، كما تمكنت من التواصل مع المتجر الذي تمت فيه عملية الشراء، بحسب ما نقلت شبكة “يورنيوز”.

و تمكنت الشرطة في منطقة” جورا “من تعقب اللص، بعد تلقيهم معلومات من العاملين في المتجر، حيث بدأت عملية البحث، عن صاحب الفلامينغو الوردي المطاطي، وألقت القبض عليه بسرعة.

وقد اعترف اللص بجريمته، وأعاد البطاقة الائتمانية إلى رجال الأمن.

وبحسب قول المحققين، فإن الضحية رفضت أن تتقدم بشكوى رسمية ضد اللص، بعد أن استعادت مبلغ 60 يورو كان قد أنفقها.

وقد تم إقفال القضية بدون أي تبعات قانونية.