فرنسا.. عدد المصابين بكورونا في انخفاض مستمر بالمستشفيات

أكدت وزارة الصحة الفرنسية عن انخفاض جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقالت وزارة الصحة اليوم الاثنين، إن عدد المصابين في المستشفيات انخفض خلال اليوم الأخير بواقع 387 شخصا، ليصل إلى 16798 مريضا.

واستمر هذا المعدل بالانخفاض منذ عدة أسابيع، وانقطع مرة واحدة فقط خلال هذه الفترة يوم أمس الأحد.

وكما انخفض كذلك عدد المصابين في غرف العناية المركزة بواقع 46 شخصا خلال اليوم الأخير، ليصل إلى 1609 مصابين وهذه الأعداد مستمرة بالانخفاض منذ أكثر من 6 أسابيع دون انقطاع.

ويذكر سجلت وزارة الصحة الفرنسية 93 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الأخير، لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 28432 شخصا.

كما سجلت فرنسا خلال اليوم الأخير 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 145 ألفا و279 شخصا.