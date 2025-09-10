فرنسا.. غضب شعبي بعد تعيين الحكومة الجديدة والشرطة تستخدم القنابل الصوتية (فيديو)

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء، تحركات احتجاجية واسعة، حيث قام نحو 800 متظاهر بإغلاق الطريق الدائري، فيما تدخلت الشرطة الفرنسية لتفريق المحتجين باستخدام القنابل الصوتية وسط توتر متصاعد في المدينة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن أوقفت نحو 200 شخص في أنحاء البلاد، على خلفية مشاركتهم في حركة احتجاجية تحت شعار “لنغلق كل شيء”، والتي تم الترويج لها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح روتايو، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، أن التوقيفات تمت خلال عمليات فك الحواجز التي أقامها المحتجون، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن العام.

وتأتي الاحتجاجات بالتزامن مع تعيين حكومة جديدة في البلاد، حيث عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء، وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء، بعد استقالة فرانسوا بايرو عقب حجب الثقة عن حكومته في البرلمان.

وفي مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، أظهرت مشاهد مصورة تدخل الشرطة بشكل مكثف لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجاً على السياسة الاقتصادية للحكومة، مع استخدام القوة بشكل واضح.

وتأتي هذه التحركات في إطار حراك شعبي واسع تحت شعار “لنغلق كل شيء”، مدعوم من بعض النقابات والتيارات اليسارية الراديكالية، يهدف إلى شل حركة البلاد اعتباراً من اليوم، في ظل أزمة سياسية ومالية غير مسبوقة تمر بها فرنسا.

ومن المتوقع أن تتواصل الاحتجاجات اليوم بشكل مكثف في مختلف المدن الفرنسية، في وقت يعكس فيه الشارع الفرنسي حالة غضب واسعة من السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين السلطات والمتظاهرين.

في السياق، أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو إثر تصويت سحب الثقة في البرلمان بموافقة 364 عضواً مقابل 194.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن مهمة لوكورنو تتضمن التشاور مع الأحزاب السياسية للتوصل إلى الاتفاقات اللازمة لاتخاذ القرارات المقبلة قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة رسميًا.

وكان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو قد قدم استقالته صباح الثلاثاء، في أعقاب تصويت سحب الثقة، وفي المقابل، جدد حزب التجمع الوطني اليميني دعوته لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو ما يرفضه ماكرون حتى الآن. وأشارت مارين لوبان، زعيمة الحزب، إلى أن حل البرلمان يمثل الطريق الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الحالية.