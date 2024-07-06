فرنسا.. «لوبان» تهاجم نجم كرة القدم «كيليان مبابي»

بعد حديثه عن ما وصفه “النتائج الكارثية” للانتخابات التشريعية الفرنسية، هاجمت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، نجم كرة القدم، كيليان مبابي.

ورفضت لوبان خلال مقابلة مع شبكة “سي أن أن”، تصريحات “مبابي”، وقالت إنه “ليس ممثلا للمهاجرين”.

وقالت لوبان: “لقد سئم الفرنسيون من تلقي المحاضرات والنصائح حول كيفية التصويت”، مضيفة: “مبابي لا يمثل الفرنسيين من أصول مهاجرة، لأن هناك عددا كبيرا منهم يعيشون على الحد الأدنى للأجور، والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن أو التدفئة، مقارنة بأشخاص مثل السيد مبابي”.

هذا وكان قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، قال: “من الملح جدا” التصويت في الجولة الثانية بعد النتائج “الكارثية” للجولة الأولى”!.

وأضاف متحدثا من هامبورغ عشية لقاء فرنسا مع البرتغال في الدور ربع النهائي لكأس أوروبا المقامة في ألمانيا: “أعتقد أننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى للخروج والتصويت، لا يمكننا أن نترك بلادنا في أيدي هؤلاء الناس”، مضيفا: “هناك حالة طوارئ، لا يمكننا ترك بلدنا في أيديهم، إنه أمر عاجل حقا، رأينا النتائج، إنها كارثية”.

هذا وكانت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا جرت في 30 يونيو الماضي، حيث تقدم حزب “التجمع الوطني” مع حلفائه من الحزب الجمهوري، وحصل على 33.15% من الأصوات، فيما حصل ائتلاف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري على 27.99%، بينما احتل ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثالثة بنسبة 20.04%، ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم الأحد المقبل.

ويصوت الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار اليوم السبت في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية التي تراقبها عواصم الغرب، مع صعود اليمين الفرنسي.