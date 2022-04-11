فرنسا.. «ماكرون» و«لوبان» يتنافسان على كرسي الرئاسة

صعد الرئيس الفرنسي الحالي المرشح لولاية ثانية إيمانويل ماكرون، ومرشحة “التجمع الوطني” اليمينية مارين لوبان، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

وانتهت عملية الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها 12 مرشحاً.

وأظهرت النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية مساء الأحد، فوز كل من إيمانويل ماكرون ومارين لوبان.

وتأهل إيمانويل ماكرون (27.6 بالمئة) ومارين لوبان (23.0 بالمئة) الأحد للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية حسب تقديرات أولية لمعهد إبسوس. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 65 بالمئة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وتنافس في هذه المرحلة من الاستحقاق 12 مرشحا.

وبحسب وكالة “France Info” الحكومية في فرنسا، فإن الاستطلاعات حول نتائج الاقتراع تُشير إلى أنه لم يحصل أحد من المرشحين على النصاب القانوني اللازم من أجل الفوز برئاسة البلاد، والمحدد بـ50 بالمئة.

هذا ومن المقرر أن يتنافس ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 أبريل الجاري.

وستصدر النتائج الرسمية للجولة الأولى من الرئاسيات الفرنسية، من قبل المحكمة الدستورية العليا، في 13 أبريل الجاري.

يُشار إلى أن ماكرون ولوبان تنافسا أيضاً في رئاسيات عام 2017، التي فاز بها ماكرون بحصوله على 66.1 بالمئة من إجمالي الأصوات.