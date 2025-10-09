فرنسا.. ماكرون يعلن تعيين رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة

أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيختار رئيساً جديداً للوزراء خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وجاء هذا الإعلان بعد استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي كان قد تولى المنصب مؤخراً في محاولة لمعالجة الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.

وأعرب ماكرون عن شكره للوكورنو على جهوده، مؤكداً أن غالبية النواب يعارضون حل البرلمان، وأن هناك “أرضية للاستقرار” تتيح إمكانية اعتماد الميزانية بحلول نهاية ديسمبر المقبل.

وكان لوكورنو أكد في وقت سابق أن الظروف مهيأة كي يُعين ماكرون رئيساً جديداً للحكومة في غضون الساعات القليلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن ماكرون كان قد عين لوكورنو رئيساً للوزراء مساء الأحد الماضي، وهو السابع في عهد ماكرون، لكن بعد ساعات من تعيين الحكومة الجديدة، قدم لوكورنو استقالته، مما يفاقم الأزمة السياسية في البلاد.