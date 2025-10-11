فرنسا.. ماكرون يعيد تعيين «لوكورنو» لتشكيل حكومة جديدة

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزرائه المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو في منصبه مجددًا، بعد ثلاثة أيام فقط من استقالته.

ووفقًا لبيان صادر عن قصر الإليزيه، فقد تم تكليف لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت في وقت سابق أن ماكرون سيختار رئيسًا جديدًا للوزراء في غضون 48 ساعة، مؤكدة أن غالبية النواب يعارضون حل البرلمان، وأن هناك فرصًا للاستقرار السياسي في البلاد.

كما أضاف البيان أن الطريق لإقرار الميزانية بحلول نهاية ديسمبر المقبل أصبح ممكنًا.

وقبل هذه التغييرات، كان لوكورنو قد أكد أنه سيتم تعيين رئيس وزراء جديد خلال الساعات القادمة، حيث قدم استقالته، ما يعمق الأزمة السياسية المستمرة في فرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن لوكورنو كان قد تولى منصب رئيس الوزراء بعد نحو شهر من تعيينه، ليصبح سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، وسط تحديات كبيرة في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

لوبان تتهم ماكرون بتجاهل الديمقراطية وسط أزمة سياسية عميقة

اتهمت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني، مارين لوبان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقويض المبادئ الديمقراطية وسط الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

وقالت لوبان في منشور على منصة “إكس” إن مشهد الساحة السياسية في فرنسا أصبح محبطًا، حيث تتجه الأحزاب إلى التوصل لتسويات سياسية لتجنب إجراء انتخابات جديدة.

وأكدت أنه “لا يجب أن يكون الخوف من حكم الناخبين سببًا لتجاهل الديمقراطية، فالتصويت هو أساس جمهوريتنا”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تعيش فرنسا حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في السادس من أكتوبر، بعد أقل من شهر من توليه المنصب.

ورغم مشاورات الرئيس الفرنسي مع قادة الأحزاب السياسية، لم يُدعَ حزبا “التجمع الوطني” و”فرنسا الأبية” للمشاركة في هذه المناقشات، ما أثار موجة من الانتقادات.

وتشهد فرنسا حالة من التوتر السياسي منذ إعادة انتخاب ماكرون في عام 2022، حيث تعاقب على رئاسة الحكومة خمسة رؤساء وزراء.