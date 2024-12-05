فرنسا.. «ماكرون» يقبل استقالة رئيس الوزراء «ميشيل بارنييه»

قدم رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، استقالته للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد قبول أغلبية أعضاء البرلمان تصويتا بحجب الثقة عن حكومته.

وقال قصر الإليزيه: “قدم رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، استقالته للرئيس، إيمانويل ماكرون، وسيبقى في منصبه حتى يتم تعيين رئيس وزراء جديد”.

وأفادت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، “أنه إذا حظي تصويت حجب الثقة عن الحكومة بدعم البرلمان، فسيكون الرئيس الفرنسي ملزما بقبول استقالة رئيس الوزراء”.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان”، “صوّتت، أمس الأربعاء، بالأغلبية لصالح حجب الثقة عن الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء، ميشال بارنييه، وذلك في أعقاب تمريره لميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت، بتفعيله للمادة 49.3 من الدستور”.

وأظهرت نتائج التصويت، “أن 331 من أصل 574 نائبا صوّتوا لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي قدمها حزبا “فرنسا الأبية” و”الجبهة الشعبية الجديدة” اليساريين، وحصلت على دعم وتأييد من قبل الأحزاب اليمينية”.

وعقب حجب الثقة عن الحكومة، “دعا حزب “فرنسا الأبيّة” الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التنحي عن منصبه”.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “عيّن ميشال بارنييه رئيسا للوزراء، في 5 سبتمبر الماضي، وكلّفه بتشكيل الحكومة، وفي شهر مارس، من العام الماضي”.