فرنسا.. محكمة تُصادق على قرار إغلاق مسجد في باريس

صادقت محكمة فرنسية، أمس الثلاثاء، على قرار السلطات إغلاق مسجد في ضاحية “بانتان” شمال شرقي العاصمة باريس، لمدة 6 أشهر.

وبحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، قضت المحكمة الإدارية بمدينة مونتروي بإغلاق مسجد “بانتان” لمدة 6 أشهر.

وأيّدت المحكمة قرار السلطات الفرنسية، مشيرة إلى أن إغلاق المسجد لن يكون انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني للحريات الأساسية.

كما زعمت المحكمة أن أحد رجال الدين بالمسجد “متورط في حركة إسلامية متطرفة”.

يأتاي ذلك في حين، أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان في 19 أكتوبر الجاري، بإغلاق مسجد في “بانتان”، بعدما نشر عبر حسابه بمواقع التواصل، مقطع فيديو يستنكر الدرس الذي عرضت فيه رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من قِبل صمويل باتي، المدرس الذي قُتل في 16 أكتوبر الجاري.

وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بلغ عدد الأماكن التي تم إغلاقها في البلاد بدعوى “التطرف”، بما فيها مساجد، 356، فضلا عن ترحيل 411 أجنبيا، بحسب تصريحات دارمانان.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني.

وفي 21 أكتوبر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتيرية” المسيئة للإسلام، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.