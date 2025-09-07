فرنسا.. مظاهرة حاشدة في باريس تطالب باستقالة «ماكرون» ورئيس وزرائه

شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة كبيرة شارك فيها أكثر من ألف شخص، احتجاجًا على سياسات الحكومة الفرنسية ودعم الدول الغربية لنظام كييف في أوكرانيا، حيث طالب المشاركون باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو.

وجاب المتظاهرون شوارع باريس رافعين لافتات وأعلام البلاد، ورددوا شعارات مثل “ماكرون يستقيل” و”لا لأوروبا”، معبرين عن استيائهم من سياسات باريس التي يرون أنها تعزز مصالح فئات محددة على حساب الأغلبية. كما اتهموا مجلسي البرلمان – الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ – باعتماد جميع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التي ساهمت، بحسب رأيهم، في الوضع الحالي للبلاد.

وانتقد المشاركون دعم الدول الغربية لنظام كييف، مطالبين بحل سريع للأزمة الأوكرانية، وسط شعارات قوية مثل “ماكرون، لسنا بحاجة لحربك!”. وبالقرب من قصر لوكسمبورغ الذي يضم مجلس الشيوخ الفرنسي، ازداد الحضور بشكل ملحوظ بسبب تجمع عدد كبير من السياح والباريسيين في المنطقة.

واستغل فلوريان فيليبو، زعيم حزب “الوطنيون” ومنظم المظاهرة، الفرصة ووقف أمام المتظاهرين، مزق علم الاتحاد الأوروبي، وقال للصحفيين: “رسالتي لماكرون هي أنه يجب عليه الرحيل”.

وأكد أن الخطوة الأولى ستكون استقالة بايرو في تصويت على سحب الثقة من الحكومة في 8 سبتمبر، ودعا البرلمانيين إلى التصويت على مبادرة أعلنها اليسار لبدء إجراءات عزل الرئيس.

كما طالب فيليبو بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، قائلاً: “الفرنسيون غاضبون من خطة التقشف واحتمال الحرب. لقد طفح الكيل ويريدون رحيل ماكرون، ويريدون منا استعادة سيادتنا الوطنية”.

يُذكر أن رئيس الحكومة فرانسوا بايرو أعلن في 25 أغسطس أنه سيعرض موضوع سحب الثقة من الحكومة على التصويت في الجمعية الوطنية بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم، ولا سيما استمرار نمو الدين العام.

وفي حال صوت النواب على سحب الثقة، ستضطر الحكومة للاستقالة، فيما يعتزم فصيل حزب “فرنسا غير الخاضعة” اليساري المعارض بدء إجراءات عزل الرئيس في 9 سبتمبر، مع إمكانية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة وفق الدستور.