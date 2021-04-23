فرنسا.. مقتل شرطية في عملية طعن قرب باريس

أفادت وكالة “فرانس برس” بأن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين اليوم الجمعة، عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب العاصمة باريس.

وذكرت إذاعة “أوروبا 1” أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبه أكد وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة على تويتر، أن ضابطة شرطة “وقعت ضحية هجوم بالسكين” في رامبوليه، مضيفا أنه يتوجه إلى موقع الحادث.

وقالت قناة تلفزيون “بي.إف.إم” أن المهاجم من الجنسية التونسية، ولم ترد على الفور معلومات حول دوافع المهاجم، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.