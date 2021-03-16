فرنسا.. موجة ثالثة من تفشي كورونا

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع للحكومة، إن فرنسا تمر بموجة ثالثة من وباء فيروس كورونا.

من جهة أخرى قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن جرعة “أسترازينيكا” هي “أداة ثمينة” في حملة التطعيم ضد الفيروس في فرنسا.

يأتي ذلك، بينما علق عدد من الدول الأوروبية استخدام لقاح “أسترازينيكا”، بعد تقارير عن تسببه بجلطات دموية.

وبلغ عدد المصابين في فرنسا بفيروس كورونا حتى اليوم 4,078,133، بينما سجلت البلاد 90,762 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع “وورلدوميترز إنفو” المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة في فرنسا، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة بروتاني، شمال غربي البلاد.

وأفادت المديرية في بيان، صدر مساء أمس الاثنين، بأنه تم العثور على السلالة الجديدة “نهاية فبراير الماضي، في مستشفى لانيون”، بحسب موقع إذاعة “فرانس بلو” المحلي.

وأضافت أن مشكلة السلالة الجديدة تكمن “في صعوبة ملاحظتها خلال الفحوصات المعتادة للكشف عن الفيروس”.

وأشارت إلى أنه تم العثور على سلالة “بروتون” الجديدة لدى 8 حالات، رغم أن اختباراتهم الخاصة بالكشف عن الفيروس “PCR جاءت سلبية”، وفق المصدر ذاته.

وفي نفس السياق، طالبت السلطات الفرنسية، منظمة الصحة العالمية بوضع “هذا المتحور الجديد” قيد البحث والدراسة كما حدث مع السلالة الثانية التي ظهرت في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، في ديسمبر الماضي.

ولفتت إلى بدء السلطات الصحية الفرنسية “تحقيقات متعمقة في هذه السلالة الجديدة”.