فرنسا.. نجل ساركوزي يقترح إلزام المهاجرين بـ«الخدمة العسكرية»!

اقترح لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، نظامًا جديدًا يفرض على جزء من المهاجرين القانونيين الجدد أداء خدمة عسكرية في الجيش الفرنسي، كوسيلة لتعزيز الاندماج والوحدة الوطنية.

وفي مقابلة إذاعية مع محطة RMC، قال لويس ساركوزي: “الخدمة العسكرية التطوعية فكرة رائعة، ولا حاجة لإعادة الخدمة الإلزامية للجميع… لكن لماذا لا نجري قرعة – لنقل 10% – لإلزام كل المهاجرين الجدد بالقضاء فترة في الجيش؟ إذا كنتم ترغبون بأن تصبحوا فرنسيين، هناك ثمن لتحقيق هذا”.

وأشار ساركوزي إلى أن الجيش يمثل بيئة للتواصل والاندماج، حيث يُعامل الجميع على قدم المساواة، كما يمكن للخدمة العسكرية أن تكون وسيلة لمعالجة بعض الجرائم البسيطة، من خلال إلزام الشباب الذين يرتكبون مخالفات محدودة بالخضوع لهذه الخدمة.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم الإعلان، يوم الخميس، عن إطلاق خدمة عسكرية تطوعية جديدة مدتها 10 أشهر، مع راتب شهري يتراوح بين 900 و1000 يورو، بهدف تعزيز المشاركة المدنية والانتماء الوطني لدى الشباب الفرنسي.

هذا وشهدت فرنسا منذ سنوات نقاشات مستمرة حول إعادة فرض الخدمة العسكرية أو إيجاد بدائل لتعزيز الانتماء الوطني، خاصة في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين والتحديات الاجتماعية المرتبطة بالاندماج،وكانت الخدمة العسكرية الإلزامية قد أُلغيت عام 1997، وحلّت محلها برامج تطوعية مدنية وعسكرية لتعزيز المسؤولية الوطنية والمواطنة.

وتأتي تصريحات ساركوزي ضمن جهود مستمرة لمناقشة سياسات الهجرة والاندماج في فرنسا، في وقت يسعى فيه الجيش الفرنسي إلى جذب الشباب من مختلف الخلفيات لتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الانضباط والانتماء الوطني.