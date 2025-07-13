فرنسا والمكسيك تردان على رسوم «ترامب» الجمركية!

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي سيسرّع إعداد إجراءات مضادة، ردًا على القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، ما ينذر بمواجهة تجارية متصاعدة بين الجانبين.

وفي بيان نشره عبر منصة “إكس”، أكد ماكرون أن “فرنسا ترفض بشكل قاطع” القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن باريس تعمل بالتنسيق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “لضمان أن يظهر الاتحاد استعداده للدفاع عن مصالحه الحيوية”.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن المفاوضات التي أجريت مؤخرًا بين بروكسل وواشنطن “استندت إلى عرض جاد من جانب الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تُفضِ إلى اتفاق”، ما يستدعي— وفق تعبيره— تسريع إعداد “إجراءات فعالة للرد” قبل حلول موعد دخول الرسوم الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ.

المكسيك ترفض فرض رسوم ترامب الجمركية بنسبة 30% وتؤكد حماية سيادتها

انتقدت المكسيك بشدة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادراتها، معربة عن رفضها القاطع لهذه الإجراءات.

وقالت وزارتا الاقتصاد والخارجية المكسيكيتان في بيان مشترك، إنهما أُبلغتا بهذه الرسوم خلال اجتماع عُقد في واشنطن يوم الجمعة، وأكدتا خلاله أن هذه الصفقة غير عادلة ولم توافق المكسيك عليها.

وأكدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أن “سيادة الشعب المكسيكي غير قابلة للتفاوض”، مضيفة أن الرسوم التي تشمل دولًا عديدة تمثل رسالة واضحة لكل العالم، لكنها شددت على أن المكسيك ستحتفظ بهدوئها وستدافع عن سيادتها بكل قوة.

وأعربت شينباوم عن أملها في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يلغى بموجبه فرض هذه الرسوم، مشيرة إلى ثقتها في أن “طاولة الحوار التي أُقيمت في واشنطن ستسهم في تفادي تطبيق هذه الإجراءات اعتبارًا من الأول من أغسطس/آب 2025”.

وأوضحت أن هناك حدودًا واضحة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الحكومة المكسيكية حددت بوضوح ما يمكنها قبوله وما لا يمكنها، مؤكدة أن كرامة الأمة هي المحور الأساسي لسياساتها.

بدورها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض تدابير مضادة على الولايات المتحدة ابتداءً من شهر أغسطس، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع التجاري القائم بين الجانبين.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل، قالت فون دير لاين: “لقد تلقينا رسالة من الجانب الأمريكي تحدد الإجراءات التي سيبدأ تنفيذها في حال عدم التوصل إلى حل متفق عليه. ولهذا، قررنا تمديد تعليق التدابير المضادة حتى بداية أغسطس، مع استمرار التحضير الكامل لهذه التدابير”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي جهّز بالفعل حزمتين من الإجراءات الجوابية، لكنه لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من أغسطس، مؤكدة أن المفاوضات ستتواصل خلال الفترة المقبلة.