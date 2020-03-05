فرنسا.. وفاة شخصين وتسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أفادت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، بوفاة حالتين أخريين على صلة بانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 6 حالات وفاة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن السلطة الصحية قولها في بيان، إنها سجلت 92 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 377 إصابة.

يأتي ذلك في حين، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، استعداد باريس للتنسيق مع واشنطن في ظل الرئاسة الأمريكية لمجموعة” السبع” للتحرك بشكل أفضل في مواجهة الفيروس المعروف باسم “كوفيد 19”.

وقالت الرئاسة الفرنسية في تغريدة عبر تويتر، عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين: “جرت محادثة ممتازة مع دونالد ترامب للتحرك بشكل أفضل في مواجهة كوفيد 19”.

وأضافت: “الجانبان مستعدان لتنسيق تصدينا للفيروس على المسارات العلمية والصحية والاقتصادية في ظل الرئاسة الأمريكية لمجموعة السبع”.

ونوه قصر الإليزيه بأن ماكرون وترامب اتفقا على ضرورة تحقيق “استجابة أكثر فعالية” لمواجهة انتشار الفيروس.

هذا وترأس الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة السبع هذا العام وسيستضيف الرئيس الأمريكي قادتها في قمة تعقد بين 10 و12 يونيو/ حزيران في كامب ديفيد.