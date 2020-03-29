عاجل

عربي ودولي

فرنسا: وفاة وزير الصناعة السابق بعد إصابته بكورونا

عين ليبيا | نُشر الأحد، 29 مارس 2020 - 14:00
حجم الخط
طباعة
عربي ودولي
حذر من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب [فيتو]

توفي وزير ​الصناعة​ الفرنسي السابق باتريك ديفيد جيان بعد اصابته بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، حذر من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب حتى الآن في الحرب على فيروس كورونا في فرنسا فيما تسابق حكومته الزمن لزيادة عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة وجلب معدات الوقاية.

وتفشى الوباء في شرق فرنسا أول الأمر ولم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب حالات الإصابة ثم انتشر في غرب البلاد.

محتوى ذو صلة
كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب الفيروس إلى 335

وحذر أطباء في منطقة باريس الكبرى من أن وحدات العناية المركزة لديهم ستمتلئ بانتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق