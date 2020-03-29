فرنسا: وفاة وزير الصناعة السابق بعد إصابته بكورونا

حذر من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب [فيتو]

توفي وزير ​الصناعة​ الفرنسي السابق باتريك ديفيد جيان بعد اصابته بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، حذر من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب حتى الآن في الحرب على فيروس كورونا في فرنسا فيما تسابق حكومته الزمن لزيادة عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة وجلب معدات الوقاية.

وتفشى الوباء في شرق فرنسا أول الأمر ولم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب حالات الإصابة ثم انتشر في غرب البلاد.

وحذر أطباء في منطقة باريس الكبرى من أن وحدات العناية المركزة لديهم ستمتلئ بانتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

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