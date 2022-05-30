فرنسا.. 12 إصابة بمرض جدري القرود خلال 24 الساعة الماضية

أكدت فرنسا، تسجيل 16 إصابة بفيروس جدري القرود، حيث تمثل الإحصائيات قفزة كبيرة منذ اكتشاف الحالة الأولى في البلاد قبل 9 أيام.

وذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية، في بيان، أنّه جرى الإبلاغ خلال 24 الساعة الماضية عن 12 إصابة في منطقة إيل دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، وحالتين في مقاطعة أوكسيتاني الجنوبية.

وأضافت هيئة الصحافة العامة الفرنسية أنّه ستكون هناك مراقبة طويلة الأمد للعدوى والتنسيق مع الدول الأوروبية الأخرى والمنظمات الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها للحصول على معلومات.

وأشارت الهيئة أنّه كما هو الحال في معظم الحالات في أوروبا، انتشار مرض جدري القرود بشكل ملحوظ بين المثليين ومزدوجي الميول الجنسية، دون أي صلة مباشرة بالأشخاص العائدين من المناطق الموبوءة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت وزيرة الصحة بريجيت بورغينيون، في تصريح صحفي، تطعيماً مستهدفًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعالجون مرضى جدري القرود وحالات الاتصال.

والجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن 244 إصابة بجدري القرود مؤخرًا، منها 160 حالة مؤكدة و 184 حالة اشتباه، في أكثر من 20 دولة لا يُعرف عنها عادة تفشي المرض.