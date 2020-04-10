فرنسا.. 13197 وفاة وأكثر من 90 ألف إصابة بكورونا

عودة ارتفاع عدد الوفيات بالمستشفيات بعد يومين من انخفاضها. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز 90 ألف شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 13197 حالة.

وحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، فإن بيانات لوزارة الصحة الفرنسية، تُشير إلى عودة ارتفاع عدد الوفيات بالمستشفيات بعد يومين من انخفاضها، حيث تم تسجيل 554 وفاة جديدة اليوم الجمعة مقابل 424 الخميس.

وبلغ عدد المصابين في غرف العناية المركزة 7004 أشخاص، مرتفعا بواقع 62 حالة خلال اليوم الأخير.

واعتبرت وزارة الصحة أن فرنسا تدخل مرحلة الاستقرار في ما يخص انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجراءات العزل الصحي بدأت تأتي بنتائجها.

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