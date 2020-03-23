فرنسا.. 186 حالة وفاة بسبب كورونا خلال يوم واحد

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا بلغ 186 شخصاً خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 860 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الإصابات الإجمالي وصل إلى 19856 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قوله في مؤتمر صحفي: “سجلنا 186حالة وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الأخيرة ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 860”.

وأضاف: “سجلنا 3176 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 الساعة الأخيرة ليصل عدد المصابين الى 19856”.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن 8675 شخصا من مجمل مجموع المصابين يخضعون للعلاج حاليا في المستشفى و 2082 منهم حالتهم خطرة.