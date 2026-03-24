فرنسا.. 25 مرشحاً من أصول تونسية يحققون فوزاً بارزاً بالانتخابات البلدية

أسفرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية الفرنسية لعام 2026 عن فوز نحو 25 مرشحًا من أصول تونسية في الدور الأول من الاقتراع، وفق معطيات أولية صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية.

وأوضحت مجلة إيكونوميست المغربية أن من بين الفائزين، تمكن 8 مترشحين من الحصول على منصب رئيس بلدية، بينما نال 17 آخرون منصب نائب رئيس البلدية.

وفي مدينتي أورلي وشيلي مازارين، سجلت الشخصيات التونسية نتائج متميزة، حيث أعيد انتخاب إيمان سويد بن الشيخ رئيسة لبلدية أورلي لولاية ثانية مدتها ست سنوات بعد حصولها على 53% من الأصوات.

كما فازت رفيقة الرزقي بولاية ثانية في منصب رئيسة بلدية شيلي مازارين بعد حصولها على 58% من أصوات الناخبين.

ويُذكر أن السلطات الفرنسية لا تسجل البيانات المتعلقة بالأصل العرقي أو الجنسي للمترشحين، ولا تتوفر إحصاءات رسمية دقيقة حول عدد المشاركين من ذوي الأصول المهاجرة، على الرغم من تقديرات تشير إلى مشاركة آلاف المترشحين من أصول أجنبية في الانتخابات التي شملت نحو 35 ألف دائرة انتخابية في عموم فرنسا.

وعلقت مجلة إيكونوميست المغربية بالقول إن النتائج في أغلبها تحققت في الضواحي الشعبية، وتعكس التزامًا مجتمعيا وفهمًا عميقًا للقضايا المحلية مثل الاندماج والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية الثقافة الفرنسية-التونسية المزدوجة في المشهد السياسي المحلي.

ويبلغ عدد التونسيين المقيمين في فرنسا أكثر من 1.2 مليون شخص، منهم نحو 900 ألف يحملون الجنسية المزدوجة، ويتوزعون على قطاعات متنوعة تشمل الصحة والهندسة والخدمات والزراعة والمهن الحرة، ما يعكس اندماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي.