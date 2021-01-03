فرنسا.. 3466 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة الفرنسية أعلنت تسجيل 3466 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، بعد 19348 حالة الخميس.

ويقل العدد المسجل اليوم عن أعلى عدد في أكثر من شهر والمسجل الأربعاء الماضي، والذي بلغ 26457 إصابة.

ويعد الرقم المسجل أمس السبت من أهداف الحكومة التي تسعى إلى تحقيق استقرار في الإصابات لنحو 5 آلاف حالة وما دون يوميا.

ووصل إجمالي الإصابات في فرنسا حتى الآن إلى مليونين و643 ألفا و239 حالة في 5 أعلى حصيلة بالعالم. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد وفيات “كورونا المستجد” بواقع 157 حالة إضافية ليصل إجمالي الضحايا إلى 64921.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن “السلطات ستوسع فترة حظر التجول في 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من السبت لمكافحة انتشار الفيروس ليبدأ في الساعة السادسة مساء بدلا من الثامنة”.