فرنسا.. 7560 حالة وفاة بكورونا منذ الأول من مارس

عدد المصابين ارتفع من 64338 حالة إلى 68605. [رويترز]

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، بأن عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد منذ 1 مارس الماضي، بلغ 7560 وفاة.

جاء ذلك بعد أن كان الرقم المُسجل يوم أمس الجمعة 6507 حالة وفاة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزارة، أن عدد المصابين ارتفع من 64338 حالة إلى 68605، مسجلة 4267 إصابة في 24 ساعة الماضية.

هذا وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أمس الجمعة، تسجيل 1120 وفاة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا.

وقالت بارلي، إن قرابة 600 من أفراد الجيش أصيبوا بفيروس كورونا، وأضافت أنهم يراقبون الوضع عن كثب وتقوم بتكييف أجهزتها لمواجهة الفيروس.

وشدّدت الوزيرة على أن الوضع العسكري لن يتأثر جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق قولها.

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