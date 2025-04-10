«فرونتكس» تهدد اليونان بالعقوبات وقطع التمويل.. ما السبب!

هددت وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” “بقطع التمويل عن اليونان على خلفية ارتكابها 12 انتهاكا لحقوق المهاجرين، والقانون الدول”.

وذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن “وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) هددت بقطع التمويل عن اليونان على خلفية 12 حالة انتهاك لحقوق المهاجرين يتم التحقيق فيها ضد البلاد”.

وبحسب الصحيفة: “قد تخسر اليونان التمويل من فرونتكس في ظل قيام وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي بالتحقيق في 12 حالة من انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة ضد المهاجرين على حدودها”.

وأضافت الصحيفة أنه ،”تم التأكيد على أن معظم الحالات قيد التحقيق تتعلق بالطرد القسري المزعوم من قبل خدمات الهجرة اليونانية لآلاف الأشخاص من الحدود البرية والبحرية للبلاد، وهو أمر محظور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والقانون الدولي”.

من جانبها، نفت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة “بيلد”، نقلا عن مصادرها، “أن السلطات في بلغاريا واليونان لا تتخذان إجراءات فعالة لسد ثغرة في نظام منطقة شنغن، مما يتيح للعشرات من آلاف المهاجرين دخول ألمانيا بصورة قانونية تحت ستار السياحة، ثم التقدم بطلبات لجوء جديدة هناك”.