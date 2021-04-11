فريق أممي يُتابع أعمال مشروع ترميم وتأهيل موقع صبراتة الأثري

قام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP جيراردو نوتو، رفقة وفد من البرنامج، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المرحلة الثانية من عمليات ترميم وتأهيل موقع مدينة صبراتة الأثري التي تشمل ترميم مسرح المدينة الأثري.

وبحسب ما أفادت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، فقد تضمنت أعمال الترميم وإعادة التأهيل في المرحلة الأولى صيانة مكتب السياحة صبراتة، ومكاتب مصلحة الآثار، ومبنى نقطة الشرطة السياحية وحماية الآثار، ومختبرات وورش مصلحة الآثار، بالإضافة إلى تجديد ثلاث بوابات وتجهيزها لاستقبال الزوار، ضمن مشروع يهدف إلى استقبال نصف مليون زائر سنويًا.

وتجول الوفد رفقة موظفي ومدير مكتب السياحة صبراتة السيد عبدالغني المرابط، داخل ورشة عمليات ترميم مسرح صبراتة الأثري ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع اليونسكو (من خلال المجلس الدولي للآثار والمواقع – ICOMOS).

وفي تصريحات سابقة خلال شهر فبراير الماضي، بمناسبة الاحتفال باستكمال المرحلة الأولى من المشروع الرامي إلى تعزيز قيمة الموقع ورفع قدرته الاستيعابية، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو: “نحتفل اليوم باستكمال إعادة تأهيل الجزء غير التاريخي من موقع صبراتة الأثري، أحد المعالم المدرجة على لائحة التراث الثقافي العالمي، كرمزًا للكيفية التي يمكن بها الحفاظ على القيم والثقافة المشتركة، وتعزيز قدرتها على توحيد المجتمعات ومساهمتها في بناء السلام والمصالحة في ليبيا. ونأمل أن يكون لهذا الموقع المعاد تأهيله تأثير إيجابي على شعب ليبيا ودعم الاستقرار والتعافي في البلاد”.

فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتابع أعمال مشروع ترميم وتأهيل موقع صبراتة الأثري الصور / مكتب السياحة صبراتة قام… تم النشر بواسطة ‏وزارة السياحة والصناعات التقليدية – ليبيا‏ في الأحد، ١١ أبريل ٢٠٢١