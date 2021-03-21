فريق أميركي: «كورونا» ظهر في ووهان قبل شهرين من إعلان أول إصابة

فريق بحثي أميركي يقوده باحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا كشفو إلى أن «فيروس كورونا المستجد كان ينتشر على الأرجح في ووهان بالصين، قبل أن يتم اكتشافه بشهرين على الأكثر».

وخلال الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية «ساينس»، قام الباحثون بدمج ثلاثة أجزاء مهمة من المعلومات للوصول لهذه النتيجة، وهي فهم مفصل لكيفية انتشار الفيروس في ووهان قبل الإغلاق، والتنوع الجيني للفيروس في الصين، وتقارير عن الحالات الأولى للفيروس في الصين.

ووفق جويل ويرثيم، أستاذ مشارك بقسم الأمراض المعدية والصحة العامة في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، في تقرير نشره أول من أمس الموقع الإلكتروني للجامعة، فإنه «من خلال الجمع بين هذه السطور المتباينة من الأدلة، تمكنا من تحديد منتصف أكتوبر عام 2019 موعداً لبدء فيروس كورونا المستجد في الانتشار بمدينة ووهان».

وتم الإبلاغ عن حالات «كورونا المستجد» لأول مرة في أواخر ديسمبر 2019 في ووهان، الواقعة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وانتشر الفيروس بسرعة خارج هوبي، وطوقت السلطات الصينية المنطقة ونفذت تدابير الوقاية على الصعيد الوطني. وبحلول أبريل الماضي، كان الانتقال المحلي للفيروس تحت السيطرة؛ ولكن بحلول ذلك الوقت، كان «كورونا المستجد» وباء في أكثر من 100 دولة أبلغت عن حالات.

وفي الدراسة الجديدة، استخدم الباحثون التحليلات التطورية على مدار «الساعة الجزيئية»، لمحاولة التعرف على وقت حدوث أول حالة، أو مؤشر للفيروس. و«الساعة الجزيئية»، هي تقنية تحليل وراثية تعتمد على فرضية أن الطفرات في جينوم الكائنات الحية تحدث في تتابع وبنمط منتظم على الفترات الطويلة من الزمن، وتعتمد بالتالي طريقة رياضية لتقدير الزمن الذي انفصل فيه نوعان عن سلفيهما أثناء التاريخ التطوري.

وبناءً على هذا العمل، يقدر الباحثون أن «متوسط عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في الصين كان أقل من شخص واحد حتى 4 نوفمبر 2019، وبعد 13 يوماً، كان 4 أفراد، و9 فقط في بداية ديسمبر 2019، وحدثت أولى حالات دخول المستشفى في ووهان مع حالة تم تحديدها لاحقاً على أنها كورونا المستجد في منتصف ديسمبر.

واستخدم مؤلفو الدراسة مجموعة متنوعة من الأدوات التحليلية لنمذجة كيفية تصرف الفيروس أثناء التفشي الأول للوباء عندما كان غير معروف إلى حد كبير أنه يمثل تهديداً للصحة العامة بالكامل.

وضمنت هذه الأدوات محاكاة للأوبئة بناء على البيولوجيا المعروفة للفيروسات، مثل قابليتها للانتقال وعوامل أخرى، وفي 29.7% فقط من هذه المحاكاة، كانت الفيروسات قادرة على خلق أوبئة مستدامة ذاتياً، وفي 70.3% الأخرى، أصابت عدداً قليلاً نسبياً من الأشخاص قبل أن تنتهي».وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وقال ويرثيم: «عادة ما يستخدم العلماء التنوع الجيني الفيروسي لمعرفة توقيت بدء انتشار الفيروس، وأضافت دراستنا طبقة مهمة فوق هذا النهج من خلال نمذجة المدة التي كان من الممكن أن ينتشر فيها الفيروس قبل أن يؤدي إلى ظهور التنوع الجيني المرصود»، موضحاً: «لقد أسفر نهجنا عن بعض النتائج المدهشة، لقد رأينا أن أكثر من ثلثي الأوبئة التي حاولنا محاكاتها قد انقرضت، وهذا يعني أنه من المحتمل جداً أن يكون كورونا المستجد قد انتشر في مقاطعة هوبي بمستويات منخفضة في أوائل نوفمبر 2019، وربما في وقت مبكر من أكتوبر في العام نفسه، ومع ذلك، كان الانتشار المستنتج لهذا الفيروس منخفضاً جداً بحيث لا يسمح باكتشافه وتوصيفه لأسابيع أو شهور، وبحلول الوقت الذي تم فيه التعرف على كورونا المستجد لأول مرة، كان الفيروس قد رسخ نفسه بقوة في ووهان».