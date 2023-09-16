فريق الإنقاذ المالطي يعثر على مئات الجثث في شواطئ درنة

أفادت إدارة الحماية المدنية في مالطا، اليوم السبت، بأن فريق إنقاذ تابع لها عثر على مئات الجثث على شاطئ مدينة درنة المنكوبة بالفيضانات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن قائد الفريق ناتالينو بيزينا قوله، إنه “كان هناك على الأرجح نحو 400 جثة، لكن من الصعب التحديد”.

وأضاف أن “فريقا صغيرا من إدارة الحماية المدنية صادف الكهف كان نصفه مغمورا بالمياه وعثر على الجثث بداخله”.

وفي وقت سابق، أعلنت مالطا عن إرسال فريق يضم 72 منقذا من الجيش وإدارة الحماية المدنية إلى ليبيا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ

واكتشف فريق مكون من 4 أشخاص الجثث، بعدما عثر أولا على 7 جثث، بينها جثث 3 أطفال، داخل كهف بجانب البحر.

ويعتقد أن الفيضانات العارمة جرفت جثث الضحايا إلى البحر بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال في انهيار سدين، لتجرف المياه ربع المدينة الساحلية.

وبينما واصل الفريق البحث، انضمت إليه قوارب ليبية تبحث أيضا عن الضحايا والناجين، ثم صادف الفريق خليجا صغيرا مليئا بالحطام وعدة مئات من الجثث.