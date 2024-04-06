فريق الاتحاد يتوج «بكأس السوبر» للمرة الـ 11 في تاريخه

توج فريق الاتحاد بكأس السوبر الليبي المؤجل عن الموسم الرياضي 2022/2023 للمرة الـ 11 في تاريخه، عقب تفوقه على الأهلي طرابلس بضربات الجزاء الترجيحية (6-5)، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جرت أمس الجمعة على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

وتعد هذه المواجهة التي توسطها الحكم الأمريكي الجنسية وذو الأصول المغربية ” اسماعيل الفاتح” على ملعب طرابلس هي الأولى من نوعها منذ افتتاحه بعد أعمال الصيانة والتجديد، حيث بادر الاتحاد بالتسجيل عند مطلع الدقيقة الـ 15 برأسية من مهاجمه ” صالح الطاهر” مترجما عرضية زميلة عبد “العاطي العباسي” داخل خشبات الحارس “محمد نشنوش” الذي اكتفى الأخير بالنظر إليها وهي تلوج شباكه.

الأهلي حاصد النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الليبي، لم يرمى المنديل، بل واصل الهجوم باحثا عن تعديل الكفة، ومنذ بداية الشوط الثاني، أبعد حارس الاتحاد ” أحمد بالأشهر ” تصويبه اللاعب ” نور الدين القليب” إلى ركنية في الدقيقة الـ 46، ولعل أبرز كرات الأهلي هي رأسية لاعب ” عبد العزيز الصويعي ” والتي ارتطمت بالقائم الإيسر للحارس ” أحمد بالأشهر”.

المد الهجومي للأهلي تواصل على خطوط الاتحاد الثلاثة مشكلا خطورة كبرى على الخط الخلفي للاتحاد، غير أن الاتحاد ظل متماسكا طوال الـ 90 دقيقة، في المقابل اعتمد المدرب الوطني “جمال خميس” على الهجمات المرتدة لعلها تأتي بالجديد، لاسيما أن مهاجم الاتحاد البديل الكونغولي ” باليكي” لم يستغل المساحات الخلفية للأهلي مضيعا انفرادان كاد أن ينهي بهما اللقاء، وذلك في الدقيقتين الـ 77 و الـ 80.

هذا وأحتسب حكم اللقاء الأمريكي” أسماعيل الفاتح” ركلة جزاء للأهلي عند الدقيقة الـ 90، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفار، ليتقدم اللاعب “محمد المنير” للركلة معدلاً بها أوتار النتيجة، ليلجأ الفريقان إلى لعب ضربات ترجيح والتي بدورها ابتسمت للاتحاد وأدارت ظهرها للأهلي طرابلس.

وحسب صحيفة الأنباء الليبية، الفريق المتوج باللقب الاتحاد، نجح في هذه المواجهة من تسجيل عدد ( 6 ) ركلات ترجيح، من ثمان كرات لعبت، حيث سجل كل من عمر الخوجة، وأحمد الهرام، والكونغولي باليكي، وربيع الشادي، إضافة إلى الكونغولي أليو أدم، و صبحي المبروك، فيما فشل كل من معاد عيسي ومعاد العمامي في التسجيل.

وتجدر الإشارة إلى أن حامل ثنائية الموسم الماضي الأهلي تمكن من تسجيل عدد ( 5 ) كلات من ثمان، حيث سجل له كل من مؤيد اللافي، محمد نشنوش، وعبد الله العرفي، و أحمد كراوع، والتونسي مراد الهدلي، بينما أضاع كل من محمد المنير ،وأنيس السلتو ومحترفه الكونغولي تيري مانزي.